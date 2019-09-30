Бывшую сельскую чиновницу из Ростовской области отправили в колонию на 8,5 лет за взятку в 230 тысяч
В Ростовской области осудили бывшую главу администрации Хлеборобного сельского поселения Целинского района Людмилу Гончарову. По информации регионального Следкома, женщину судили сразу по трём статьям: «Получение взятки», «Мошенничество» и «Служебный подлог».
В ходе расследования было установлено, что с 2016 по 2017 год чиновника, являясь главой сельского поселения, получила от местного жителя взятки на более чем 230 тысяч рублей. В обмен на деньги она на выделила фермеру в аренду несколько земельных участков без соблюдения конкурсной процедуры.
Также, женщина вывела из государственной собственности несколько земельных участков, зарегистрировав их на своих родственников.
Бывшую чиновницу отправили в колонию общего режима на 8 лет и 6 месяцев.
ИСТОЧНИК KP.RU