2019-09-30T19:28:36+03:00
Экономика

Альфа-Банк вновь снижает ставки по ипотеке

Информация предоставлена АО «АЛЬФА-БАНК»
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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С 1 октября клиенты Альфа-банка могут оформить ипотеку по ставке от 8,49%. Ставка на кредиты на первичном рынке снижена на 0,8. Можно оформить ипотеку на первичном и вторичном рынке недвижимости — займы с минимальным первоначальным взносом от 10% стоимости жилья, кредит под залог квартиры, находящейся в собственности. Сроки ипотечного кредита от 3 до 30 лет. Немаловажный факт, что клиенты Альфа-Банка в качестве первоначального взноса и погашения ипотечного кредита могут использовать материнский капитал. При этом собственных средств заемщика должно быть внесено не менее 5% от стоимости приобретаемого жилья. Альфа-Банк входит в топ-5 ведущих банков по объему ипотечных кредитов. С начала года ипотечный портфель Альфа-Банка увеличился более чем на 90% и на 1 сентября 2019 года составил более 67 млрд руб.

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