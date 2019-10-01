В Ростове-на-Дону два района останутся без холодной воды

СЕГОДНЯ 09:02 2019-10-01T09:02:04+03:00

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В начале октября без холодной воды могут остаться жители сразу нескольких районов Ростова-на-Дону. Как рассказали в Ростовском водоканале, в начале не повезет тем, кто живет в Западном жилом массиве. Так, краны опустеют с 09:00 среды, 2 октября, на сутки.

Речь идет о домах, расположенных в границах: улица Малиновского, 45, 43, 84, садоводческое товарищество «Персональных пенсионеров» - садоводческие товарищества «Локомотив», «Ростов-Главный», «Пролетарский молот» - улица Пшеничная.

Кроме того, с 08:30 четверга, 3 октября, до полуночи того же дня, воды не будет в домах, находящихся в границах:

- от пер. Днепровский до пер. 2-й Соседний;

- от рощи «Темерницкая» до ул. Заслуженная, ул. Ректорская.

- пер. Днепровский, №113, №131, №131«Г», №131«А», №117;

- ул. Штахановского, 8;

- ул. Вятская, №37/4, №37«А», №37/3;

- котельная по ул. Вятская, 37/3.

Известно, что все время там будут вестись работы. У ростовчан уже попросили извинения за причиненные неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU