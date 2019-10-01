2019-10-01T10:17:52+03:00
Общество

Конкурс «Гордись семьей, Ростов!»: лучшие моменты в семейных фотографиях

Присылайте свои семейные фотографии на конкурс и выигрывайте призы!
Наталья ВЕСНИНА
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Конкурс «Гордись семьей, Ростов!»: лучшие моменты в семейных фотографияхКонкурс «Гордись семьей, Ростов!»: лучшие моменты в семейных фотографияхФото: Алексей БУЛАТОВ
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Совместные прогулки с детьми на природе, походы в аквапарк или развлекательный центр, посиделки у бабушки, веселые фотосессии или большие семейные праздники - у каждого из нас в семейном альбоме есть фотографии, от которых становится тепло и радостно на душе. А если открыть старый семейный альбом, то там окажется еще и много черно-белых снимков, на которых запечатлены несколько поколений – бабушки и дедушки, мамы и папы, тети и дяди.

Делитесь своими лучшими моментами - присылайте фотографии на наш фотоконкурс!

Принять участие в конкурсе могут все желающие, независимо от возраста. На конкурс принимаются семейные фотографии (как недавние, так и из семейного архива).

Выбирайте фото, которое вам больше всего нравится, и присылайте для участия в конкурсе!

Выбирайте фото, которое вам больше всего нравится, присылайте для участия в конкурсе! И выигрывайте призы от генерального партнера – медицинского центра «Семья»

Конкурс продлится до 12 декабря.

Загрузить и уточнить подробности можно по ссылке: https://www.rostov.kp.ru/daily/27026.5/4090026/

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