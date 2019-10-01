2019-10-01T13:32:36+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта на трех участках

В течение месяца автомобилистам придется продумывать альтернативный маршрут
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Ограничения вызваны ремонтными работамиОграничения вызваны ремонтными работамиФото: Олег УКЛАДОВ
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В среду, 2 октября, в донской столице на трех участках будет введено ограничение движения транспорта, сообщает департамент транспорта администрации Ростова-на-Дону.

Автомобилистам запретят останавливаться и парковаться в переулке Журавлева из-за ремонта фасада дома №37/165. Запрет планируют снять 16 октября.

Проезд будет ограничен на месяц по Доватора. Рабочие до 2 ноября в створе с домом № 277а будут прокладывать новые водопроводные сети и канализацию. Из-за установки техники для регулирования движения будет ограничено движение по 14-й линии до 8 ноября. Ограничение коснется только правой полосы дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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