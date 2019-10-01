«От 9,4%»: В ВТБ снизили ставки по кредитам наличными и рефинансированию

СЕГОДНЯ 14:36 2019-10-01T14:36:09+03:00

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Ставки по кредитам наличными и рефинансированию снижены. Об этом сообщили в банке ВТБ. В частности, речь идет о том, что они стали ниже в среднем на 0,2 п.п. в рамках своей продуктовой линейки. Так, минимальная ставка для зарплатных клиентов теперь составляет 9,4% годовых при использовании дебетовой карты с опцией «Заемщик», а без данного условия – 10,9% годовых.

В банке добавили, что оформить кредит наличными можно сроком до пяти лет и на сумму до 5 млн рублей, в том числе оставив заявку на сайте банка. Вдобавок, программа «Рефинансирование» позволяет объединить несколько кредитов других банков в один, погасив задолженность в других кредитных организациях, а также получить дополнительные денежные средства до 5 млн рублей на любые цели.

- Одной из стратегических задач банка является клиентоориентированный подход, а также повышение доступности финансовых продуктов, - рассказал начальник управления кредитных продуктов ВТБ Юрий Топунов. - Поэтому мы всегда ищем возможности для снижения ставок по нашим кредитным продуктам и улучшения условий их выдачи. На сегодняшний день ценовые параметры банка являются одними из лучших на рынке.

НАША СПРАВКА

За январь-август 2019 года клиенты ВТБ оформили свыше 930 тысяч кредитов наличными на сумму более 589 млрд рублей. Это почти на 17% выше аналогичного периода прошлого года. В рамках рефинансирования объем выданных кредитов увеличился в двое по сравнению с минувшим годом и составил 51,5 млрд рублей. Программой воспользовались более 78 тысяч человек. Кроме того, портфель кредитов наличными за восемь месяцев этого года показал рост более 13%, превысив 1,348 трлн рублей.