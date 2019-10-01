2019-10-01T14:45:52+03:00
Общество

«Развод на пороге»: Жена Дмитрия Тарасова ростовчанка Анастасия Костенко стала читать книги о том, как вернуть страсть в отношения

Спортсмен нашел издание в своей машине
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Пара готовится к рождению второго ребенка. Фото: Instagarm Дмитрия ТарасоваПара готовится к рождению второго ребенка. Фото: Instagarm Дмитрия Тарасова
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В семье футболиста Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко наступили не самые простые времена. Пара ждет появления на свет второго ребенка, а глава семьи восстанавливается после травмы и ищет работу.

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Люблю. Не вижу смысла больше молчать, мечты сбываются
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Муж ростовской модели нашел в своей машине женскую книгу по психологии «Счастливая жена. Как вернуть в брак близость, страсть и гармонию». Своей находкой мужчина поделился в Instagram в Stories.

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Очередной прекрасный день с семьёй #семья#любимыемои
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- Настя, теперь я все понимаю, - сказал Дмитрий Тарасов.

Спортсмен признался в любви супруге и отметил ее аккаунт в социальной сети. Обеспокоенные непонятной обстановкой в доме Тарасовых, подписчики стали писать комментарии к фотографиям футболиста

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Люблю вас #семья#дочка#зоопарк
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- Развод на пороге,если Настя уже такие книги читает, - поделился мнением один из подписчиков Дмитрия Тарасова.

Некоторые люди посчитали, что в чтении подобных книг нет ничего зазорного, ведь это помогает улучшить отношения и сделать жизнь более интересной для супругов.

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У дочи такой интересный период, когда она начинает подражать нам, радоваться, когда мы вместе и восторгаться этими моментами, что становится тяжелее уезжать по делам и на восстановительные тренировки. Сейчас мы стараемся максимально уделить ей внимания, чтобы с появлением второго чуда в нашей семье- никто не был обделён. Я кайфую от процесса, уже все заметили Мой дом- это мой храм, в котором очень многое зависит от атмосферы, которая в нем царит. И по моему мнению, атмосфера зависит от женщины. Согласны с этим?
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Муж ростовской модели Дмитрий Тарасов рассказал и о том, что у пары появилась новая семейная традиция. Теперь каждый месяц они делают что-то приятное для своего любимого человека. Анастасия Костенко украсила комнату красными воздушными шарами и надписями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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