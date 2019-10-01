«Развод на пороге»: Жена Дмитрия Тарасова ростовчанка Анастасия Костенко стала читать книги о том, как вернуть страсть в отношения
В семье футболиста Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко наступили не самые простые времена. Пара ждет появления на свет второго ребенка, а глава семьи восстанавливается после травмы и ищет работу.
Муж ростовской модели нашел в своей машине женскую книгу по психологии «Счастливая жена. Как вернуть в брак близость, страсть и гармонию». Своей находкой мужчина поделился в Instagram в Stories.
- Настя, теперь я все понимаю, - сказал Дмитрий Тарасов.
Спортсмен признался в любви супруге и отметил ее аккаунт в социальной сети. Обеспокоенные непонятной обстановкой в доме Тарасовых, подписчики стали писать комментарии к фотографиям футболиста
- Развод на пороге,если Настя уже такие книги читает, - поделился мнением один из подписчиков Дмитрия Тарасова.
Некоторые люди посчитали, что в чтении подобных книг нет ничего зазорного, ведь это помогает улучшить отношения и сделать жизнь более интересной для супругов.
Муж ростовской модели Дмитрий Тарасов рассказал и о том, что у пары появилась новая семейная традиция. Теперь каждый месяц они делают что-то приятное для своего любимого человека. Анастасия Костенко украсила комнату красными воздушными шарами и надписями.
ИСТОЧНИК KP.RU