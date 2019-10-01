2019-10-01T14:38:20+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону открылась X Научно-практическая конференция «Сверхкритические флюиды»

В этом году число ее участников составляет несколько сотен человек
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ЮФУФото: ЮФУ
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В Ростове-на-Дону стартовала X Научно-практическая конференция «Сверхкритические флюиды: фундаментальные основы, технологии, инновации». Известно, что мероприятие имеет статус международного и походит при участии Южного федерального университета.

Место для ее проведения было выбрано не случайно, так как именно в донской столице прошли первые три конференции, давшие начало этому циклу. Здесь же началось и бурное развитие Сверхкритического флюидного сообщества России. Причем, число участников от конференции к конференции растет — в этом году их почти 200 человек, почти половина которых - молодые ученые, студенты и аспиранты в возрасте до 35 лет. - Тематика конференции включает широкий спектр областей науки и технологий, где используются сверхкритические флюиды, - рассказали в вузе.

Известно, что помимо ЮФУ организаторами конференции выступают Российская академия наук, Российский фонд фундаментальных исследований, Институт общей и неорганической химии РАН, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова и другие.

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