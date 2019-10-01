Матч между ФК «Ростов» и «Динамо» стал самым посещаемым в туре в 11 туре РПЛ

СЕГОДНЯ 16:47 2019-10-01T16:47:31+03:00

Игру посмотрели почти 30 тысяч человек

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Футбольный матч между клубами «Ростов» и «Динамо», который прошёл 28 сентября на поле стадиона «Ростов Арена», стал самым посещаемым в 11 туре российской Премьер-Лиги, сообщает пресс-служба донского клуба.

Посмотреть футбол на стадион «Ростов-Арена» пришли более 29990 человек. В этой игре ФК «Ростов» обыграл «Динамо» со счетом 3:0 и утвердился на втором месте турнирной таблицы. Голы забили Ивелин Попов, Элдор Шомуродов и Бактиер Зайнутдинов.

ФК «Ростов» предстоит сыграть с ЦСКА. Матч пройдет в воскресенье, 6 октября, на стадионе «Ростов Арена».

ИСТОЧНИК KP.RU