Ростовская АЭС за 9 месяцев выработала свыше 25 млрд кВтч электроэнергии
За девять месяцев 2019 года выработка Ростовской АЭС составила 25 млрд 547 млн 159 тыс. кВтч электроэнергии, что на 7,4% больше планового задания. За аналогичный период прошлого года атомная станция выработала 21 млрд 146 млн 307 тыс. кВтч электроэнергии.
В сентябре 2019 года выработка электроэнергии РоАЭС превысила плановое задание на 22% и составила 2 млрд 561 млн 13 тыс. кВтч вместо плановых 2 млрд 100 млн кВтч электроэнергии.
В настоящее время доля Ростовской АЭС в выработке Объединённой энергосистемы (ОЭС) Юга составляет около 30%. Электроэнергия атомной станции поступает в ОЭС Юга России, в состав которой входят энергосистемы субъектов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, по семи линиям напряжения 500 кВ и 4 линиям напряжением 220 кВ.
Каждая третья лампочка в регионе питается энергией самой южной из российских атомных станций.
Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России для Ростовской АЭС утверждён план по выработке электроэнергии на 2019 год в объёме 31 млрд 640 млн кВтч электроэнергии.