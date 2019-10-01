Под Ростовом при столкновении трех большегрузов пострадал один человек
Во вторник, 1 октября, около полудня в Аксайском районе (у развязки на Краснодар) произошла авария с участием сразу трех грузовиков, в которой пострадал один человек.
- По предварительным данным, водитель 1959 года рождения, управляя «Вольво F10» (с прицепом), допустил столкновение с движущимися в попутном направлении автомобилями «МАН» и «Вольво FH», - сообщили в областной автоинспекции. - В результате ДТП получил травмы один из водителей, который был доставлен в больницу.
В социальных сетях сообщили, что авария стала причиной большого затора. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 16:50 ситуация стабилизировалась.
ИСТОЧНИК KP.RU