2019-10-01T17:08:18+03:00
Происшествия

Под Ростовом при столкновении трех большегрузов пострадал один человек

Водители сообщили о пробке, причиной которого стала авария
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Место аварии.Место аварии.Фото: УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области
Изменить размер текста:

Во вторник, 1 октября, около полудня в Аксайском районе (у развязки на Краснодар) произошла авария с участием сразу трех грузовиков, в которой пострадал один человек.

- По предварительным данным, водитель 1959 года рождения, управляя «Вольво F10» (с прицепом), допустил столкновение с движущимися в попутном направлении автомобилями «МАН» и «Вольво FH», - сообщили в областной автоинспекции. - В результате ДТП получил травмы один из водителей, который был доставлен в больницу.

В социальных сетях сообщили, что авария стала причиной большого затора. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 16:50 ситуация стабилизировалась.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области на службу в армию призвали более 3600 парней
В Ростове-на-Дону без вести пропала пенсионерка
Ростовская АЭС за 9 месяцев выработала свыше 25 млрд кВтч электроэнергии
Матч между ФК «Ростов» и «Динамо» стал самым посещаемым в туре в 11 туре РПЛ
«Ростелеком» обеспечил цифровой связью российский этап Гран-при Формулы 1
В Ростове-на-Дону открылась X Научно-практическая конференция «Сверхкритические флюиды»
«Развод на пороге»: Жена Дмитрия Тарасова ростовчанка Анастасия Костенко стала читать книги о том, как вернуть страсть в отношения
«От 9,4%»: В ВТБ снизили ставки по кредитам наличными и рефинансированию
В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта на трех участках
«Ростелеком» представил Единую биометрическую систему на дне открытых дверей Банка России в Ростове-на-Дону
Конкурс «Гордись семьей, Ростов!»: лучшие моменты в семейных фотографиях
В Ростове-на-Дону два района останутся без холодной воды