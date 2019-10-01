В Ростове-на-Дону без вести пропала пенсионерка

СЕГОДНЯ 17:23 2019-10-01T17:23:32+03:00

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В донской столице разыскивают без вести пропавшую 76-летнюю женщину. Лидия Зарецкая ушла из дома 30 сентября и не вернулась обратно, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт Юг».

По информации поисковиков, рост пропавшей составляет 165 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы, крашенные в каштановый цвет, глаза зеленого цвета.

В день исчезновения была в синих джинсах, кроссовках и куртке.

В поисковом отряд «Лиза Алерт Юг» говорят, что у Лидии Зарецкой могут быть проблемы с памятью. Поэтому дончан просят не быть равнодушными к чужой беде и, если вы что-то знаете о ее местонахождении, звоните по номерам телефонов, указанным ниже.

АЛЛО!

Звоните по номерам 8-800-700-54-52 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU