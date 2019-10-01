2019-10-01T22:16:59+03:00
Общество

В Ростовской области на восемь лет осудили женщину за смерть подруги в пьяной драке

Она забила собутыльницу до смерти
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Приговор суда пока не вступил в законную силуПриговор суда пока не вступил в законную силуФото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Гуковский городской суд вынес приговор 29-летней девушке, забившей до смерти свою знакомую. Ей назначили 8,5 лет колонии, сообщает прокуратура Ростовской области.

Трагедия произошла в апреле 2019 года в Гуково. Во время отдыха в компании молодых людей, дончанка повздорила со своей 52-летней знакомой. Крупная ссора быстро переросла в драку.

Пьяная девушка повалила подруга на пол и избивала до тех пор, пока она не перестала дышать. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть.

- Женщина умерла в результате травматического шока еще до приезда скорой помощи, - уточнили в ведомстве.

Обвиняемая признана виновной и ей назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Баста перепел «Альянс» после Монеточки
В Ростовской области на службу в армию призвали более 3600 парней
В Ростове-на-Дону без вести пропала пенсионерка
Под Ростовом при столкновении трех большегрузов пострадал один человек
Ростовская АЭС за 9 месяцев выработала свыше 25 млрд кВтч электроэнергии
Матч между ФК «Ростов» и «Динамо» стал самым посещаемым в туре в 11 туре РПЛ
«Ростелеком» обеспечил цифровой связью российский этап Гран-при Формулы 1
В Ростове-на-Дону открылась X Научно-практическая конференция «Сверхкритические флюиды»
«Развод на пороге»: Жена Дмитрия Тарасова ростовчанка Анастасия Костенко стала читать книги о том, как вернуть страсть в отношения
«От 9,4%»: В ВТБ снизили ставки по кредитам наличными и рефинансированию
В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта на трех участках
«Ростелеком» представил Единую биометрическую систему на дне открытых дверей Банка России в Ростове-на-Дону
Конкурс «Гордись семьей, Ростов!»: лучшие моменты в семейных фотографиях
В Ростове-на-Дону два района останутся без холодной воды