В Ростовской области на восемь лет осудили женщину за смерть подруги в пьяной драке

СЕГОДНЯ 22:16 2019-10-01T22:16:59+03:00

Приговор суда пока не вступил в законную силу Фото: Андрей КОПАЛОВ

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Гуковский городской суд вынес приговор 29-летней девушке, забившей до смерти свою знакомую. Ей назначили 8,5 лет колонии, сообщает прокуратура Ростовской области.

Трагедия произошла в апреле 2019 года в Гуково. Во время отдыха в компании молодых людей, дончанка повздорила со своей 52-летней знакомой. Крупная ссора быстро переросла в драку.

Пьяная девушка повалила подруга на пол и избивала до тех пор, пока она не перестала дышать. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть.

- Женщина умерла в результате травматического шока еще до приезда скорой помощи, - уточнили в ведомстве.

Обвиняемая признана виновной и ей назначено наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU