2019-10-02T09:12:03+03:00
Общество

В Ростовской области за неделю ОРВИ подхватили больше десяти тысяч человек

Медики говорят, что еще не поздно сделать прививку о гриппа
Ольга ГОПАЛО
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Медики говорят, что еще не поздно сделать прививку о гриппа.Медики говорят, что еще не поздно сделать прививку о гриппа.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Ростовской области в региональном Управлении Роспотребнадзора озвучили, что за неделю ОРВИ заболели больше десяти тысяч человек. Известно, что к врачам с жалобами на высокую температуру, насморк, кашель и боль в горле в Ростове-на-Дону обратились 3,2 тысячи пациентов.

При этом эпидемические пороги не превышены, а вирусы гриппа обнаружены не были. По словам врачей начало и середина осени - лучшее время для того, чтобы сделать прививку от гриппа. Их совету уже последовали 829 178 человек, что составляет 19,7 процента от всего населения региона. Кроме того, медики просят жителей не заниматься самолечением. А в случае подъема температуры обращаться к врачам, так удастся избежать осложнений.

Напомним, до середины октября в ведомстве работает тематическая линия, позвонив на которую можно узнать не только о прививках, но и о том, как обезопасить себя от простудных заболеваний.

АЛЛО!

Звоните по телефонам: «горячей линии» 251-06-12, 251-04-53.

ИСТОЧНИК KP.RU

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