2019-10-02T09:39:02+03:00
Общество

Бабье лето в Ростове-на-Дону: Синоптики обещают солнце и до плюс 26 градусов

А вот дождь может пойти только к выходным
Ольга ГОПАЛО
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Долгожданное бабье лето, похоже, пришло в Ростовскую область.Долгожданное бабье лето, похоже, пришло в Ростовскую область.
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Похоже, долгожданное бабье лето уже пришло в Ростов-на-Дону. Так, если верить прогнозам синоптиков, то к концу недели распогодится на столько, что столбики уличных термометров застынут на отметке непривычных для осени плюс 26 градусов.

А пока в среду, 2 октября, в донской столице обещают солнечно и до плюс 19 тепла. В четверг, 3 октября, от 15 до 25 со знаком плюс и снова солнышко.

В пятницу, 4 октября, хоть и облачно, но от 17 до плюс 26 градусов. И, к слову, она станет самым теплым днем недели. Правда, уже к выходным погода заметно испортится.

В субботу, 5 октября, от 18 до 21 тепла, а во второй половине дня в донской столице возможны осадки. В воскресенье, 6 октября, температура воздуха опустится еще - от 13 до 15 градусов, ближе к ночи снова дожди.

Поэтому пора доставать теплую одежду, ведь с началом следующей рабочей недели температура в Ростове-на-Дону будет уже от 11 до 15 градусов со знаком плюс.

ИСТОЧНИК KP.RU

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