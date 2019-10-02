«Бесподобная чемпионка!»: Подписчики оценили модный осенний образ пловчихи Юлии Ефимовой
Чемпионка Европы по плаванию Юлия Ефимова доказала, что сексапильно можно выглядеть не только в купальнике. В частности, спортсменка из города Волголонска Ростовской области на своей странице в Instagram опубликовала кадры, на которых позирует в модном образе - в нем учтены все тренды этой осени-2019.
Несмотря на то, что поклонники привыкли видеть красавицу-чемпионку обычно в купальниках, фотосессия произвела эффект разорвавшейся бомбы. Под снимком уже почти 20 тысяч лайков и десятки комментариев.
- Бесподобная чемпионка! - написал один из них.
- Очень огнеопасно! Обжигает, - высказался другой.
- Какие роскошные формы! - подметил третий.
Были и такие комментарии: «Просто космос», «Боже! Юля! Как же это красиво!», «Наготы нет, а как сексуальна», «Какие роскошные формы!» и «Как всегда бесподобна!».
А один расчувствовался на столько, что предложил Юлии Ефимовой выйти за него замуж.
- Marry me! - просто написал он.
ИСТОЧНИК KP.RU