«Бесподобная чемпионка!»: Подписчики оценили модный осенний образ пловчихи Юлии Ефимовой

СЕГОДНЯ 10:20 2019-10-02T10:20:43+03:00

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Чемпионка Европы по плаванию Юлия Ефимова доказала, что сексапильно можно выглядеть не только в купальнике. В частности, спортсменка из города Волголонска Ростовской области на своей странице в Instagram опубликовала кадры, на которых позирует в модном образе - в нем учтены все тренды этой осени-2019.

Несмотря на то, что поклонники привыкли видеть красавицу-чемпионку обычно в купальниках, фотосессия произвела эффект разорвавшейся бомбы. Под снимком уже почти 20 тысяч лайков и десятки комментариев.

- Бесподобная чемпионка! - написал один из них.

- Очень огнеопасно! Обжигает, - высказался другой.

- Какие роскошные формы! - подметил третий.

pryanya93 more details Photo: @tania.tolpygina Muah: @vlo_va Style: @jenyakaretina

Были и такие комментарии: «Просто космос», «Боже! Юля! Как же это красиво!», «Наготы нет, а как сексуальна», «Какие роскошные формы!» и «Как всегда бесподобна!».

А один расчувствовался на столько, что предложил Юлии Ефимовой выйти за него замуж.

- Marry me! - просто написал он.

ИСТОЧНИК KP.RU