2019-10-02T10:20:43+03:00
Общество

«Бесподобная чемпионка!»: Подписчики оценили модный осенний образ пловчихи Юлии Ефимовой

Роскошные формы красавицы обсуждают ее подписчики в Сети
ГОШЕВ Игорь
Поделиться:
Фанат называют Юлию одной из самых красивых спортсменок современности. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.Фанат называют Юлию одной из самых красивых спортсменок современности. Фото: Инстаграм Юлии Ефимовой.
Изменить размер текста:

Чемпионка Европы по плаванию Юлия Ефимова доказала, что сексапильно можно выглядеть не только в купальнике. В частности, спортсменка из города Волголонска Ростовской области на своей странице в Instagram опубликовала кадры, на которых позирует в модном образе - в нем учтены все тренды этой осени-2019.

Несмотря на то, что поклонники привыкли видеть красавицу-чемпионку обычно в купальниках, фотосессия произвела эффект разорвавшейся бомбы. Под снимком уже почти 20 тысяч лайков и десятки комментариев.

- Бесподобная чемпионка! - написал один из них.

- Очень огнеопасно! Обжигает, - высказался другой.

- Какие роскошные формы! - подметил третий.

pryanya93pryanya93
more details Photo: @tania.tolpygina Muah: @vlo_va Style: @jenyakaretina
19693 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Были и такие комментарии: «Просто космос», «Боже! Юля! Как же это красиво!», «Наготы нет, а как сексуальна», «Какие роскошные формы!» и «Как всегда бесподобна!».

А один расчувствовался на столько, что предложил Юлии Ефимовой выйти за него замуж.

- Marry me! - просто написал он.

pryanya93pryanya93
Photo: @tania.tolpygina Muah: @vlo_va Style: @jenyakaretina
20658 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Футболист Павел Мамаев и жена прогулялись по Ростову-на-Дону
«Праздновать шампанским начали с утра»: «Миссис Россия» Полина Диброва отметила день рождения с мамой в Греции
«Ого, вот это розы»: Футболист Дмитрий Тарасов поздравил супругу букетом с ее рост
Условия по кредитованию жилых домов стали лучше
Высшая школа бизнеса ЮФУ готовит арбитражных управляющих
В Ростовской области заключенные стали готовить рыбные биточки
Бабье лето в Ростове-на-Дону: Синоптики обещают солнце и до плюс 26 градусов
В Ростовской области за неделю ОРВИ подхватили больше десяти тысяч человек
Баста перепел «Альянс» после Монеточки
В Ростовской области на восемь лет осудили женщину за смерть подруги в пьяной драке
В Ростовской области на службу в армию призвали более 3600 парней
В Ростове-на-Дону без вести пропала пенсионерка
Под Ростовом при столкновении трех большегрузов пострадал один человек
Ростовская АЭС за 9 месяцев выработала свыше 25 млрд кВтч электроэнергии
Матч между ФК «Ростов» и «Динамо» стал самым посещаемым в туре в 11 туре РПЛ
«Ростелеком» обеспечил цифровой связью российский этап Гран-при Формулы 1
В Ростове-на-Дону открылась X Научно-практическая конференция «Сверхкритические флюиды»
«Развод на пороге»: Жена Дмитрия Тарасова ростовчанка Анастасия Костенко стала читать книги о том, как вернуть страсть в отношения
«От 9,4%»: В ВТБ снизили ставки по кредитам наличными и рефинансированию
В Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта на трех участках
«Ростелеком» представил Единую биометрическую систему на дне открытых дверей Банка России в Ростове-на-Дону
Конкурс «Гордись семьей, Ростов!»: лучшие моменты в семейных фотографиях
В Ростове-на-Дону два района останутся без холодной воды