2019-10-02T10:24:48+03:00
Общество

В Ростовской области заключенные стали готовить рыбные биточки

Цех открылся в колонии № 2
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В исправительной колонии № 2 открылся цех по производству рыбных биточков. Как сообщает служба исполнения наказания, установленное оборудование позволяет выпускать до 10 тонн готовой продукции в сутки. Рыбные палочки не будут реализовываться через магазины, их планируют поставлять исключительно в столовые других исправительных колоний.

- В новом производстве смогут трудиться до 30 осужденных, - рассказали в службе исполнения наказания, добавив, что помощь в организации производства оказалось правительство РО.

Оборудование для цеха было приобретено и передано в безвозмездное пользование за счет средств резервного фонда, остальную работу по ремонту и подготовке помещений, подбору и обучению кандидатов на рабочие места среди осужденных, взяло на себя руководство исправительного учреждения.

К слову, в следующем году запланировано приобретение навесного сельскохозяйственного оборудования для нужд колонии-поселения № 8.

ИСТОЧНИК KP.RU

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