Высшая школа бизнеса ЮФУ готовит арбитражных управляющих

СЕГОДНЯ 10:33 2019-10-02T10:33:23+03:00

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С 1 октября в Высшей школе бизнеса ЮФУ стартует обучение по программе дополнительного образования «Подготовка арбитражных управляющих» для нового набора слушателей. Известно, что она реализуется в вузе с 2013-года, и за это время ее успешно окончили 64 выпускника.

- Экономика по определению циклична, всегда возникают кризисные ситуации и, следовательно, проблемы у бизнеса, - ввел в курс дела будущих студентов руководитель программы Александр Семин. - В России уже 17 лет существует важнейший институт банкротства. Он позволяет цивилизованным способом решить проблемы, которые возникают. Так появилась новая должность арбитражные управляющие. Программа их подготовки была утверждена с 2009 года. И вот уже шесть лет она реализуется в ЮФУ.

По словам доцента вуза Игоря Юрина - он ведет в этой программе правовой блог, банкротство - сложный и тяжелый процесс, требующий спецподготовки от людей, его осуществляющих. Для того, чтобы стать арбитражным управляющим необходимы знания в различных сферах, в том числе экономике, юриспруденции, изучаются также оценка бизнеса, различных активов и их практическая деятельность. При этом выпускники программы должны обладать знаниями не только в области банкротства предприятий, но и объявивших себя банкротами граждан. И их число с каждым голом растет.

В свою очередь выпускник программы по подготовке арбитражных управляющих Александр Лавренов поблагодарил преподавателей, рассказав, что по результатам обучения он получил высокий уровень компетенций и успешно сдал квалификационные экзамены в Росреестре, получили соответствующее удостоверение.