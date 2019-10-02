2019-10-02T10:48:00+03:00
Общество

Условия по кредитованию жилых домов стали лучше

ВТБ снижает требования к первоначальному взносу, пакету документов и году их постройки
Ольга КУБЫШЕВА
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Фото: ВТБФото: ВТБ
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Условия ипотечного кредитования для клиентов, планирующих приобрести жилой дом, обновил ВТБ. Так, с 1 октября банк снизил требования к первоначальному взносу и пакету документов, а также к расположению домов и году их постройки.

- Ориентация на потребности клиентов - стратегическая цель нашей работы, – сообщил руководитель департамента розничных продуктов – старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов. - Мы видим, что интерес к приобретению жилых домов в нашей стране растет, поэтому мы упростили требования к продукту.

В частности, кредит по приобретению жилого дома в ВТБ можно оформить по ставке от 10,4%, клиентам с ежемесячными зачислениями на счет доступен дисконт в размере 0,3 п.п. При этом первоначальный взнос снижен на 10%. Теперь он составляет от 30% от стоимости объекта, а для ипотеки с материнским капиталом – от 20%. Возможный срок кредитования – до 30 лет.

Кроме того, в рамках предложения, удаленность жилого дома от города присутствия офиса банка составляет не более 30 км. А год постройки объекта недвижимости на момент оценки не должен составлять более 20 лет.

Помимо этого, банк предоставил заемщикам возможность получить решение по кредиту быстро – без предоставления справки о доходах, по двум документам: паспорту и СНИЛС. Первоначальный взнос при этом составляет от 50% от стоимости объекта, а возможный срок кредитования – до 20 лет,.

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