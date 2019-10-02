2019-10-02T11:21:40+03:00
Общество

«Праздновать шампанским начали с утра»: «Миссис Россия» Полина Диброва отметила день рождения с мамой в Греции

Поклонники оценили фото, сделанные именинницей
ГОШЕВ Игорь
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Обладательница короны сейчас нежится на одном из курортов в Греции. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.Обладательница короны сейчас нежится на одном из курортов в Греции. Фото: Инстаграм Полины Дибровой.
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Утро с шампанским и фруктами. Такой завтрак смогла позволить себе самая красивая замужняя дама России Полина Диброва. Обладательница соответствующей короны сейчас нежится на одном из курортов в Греции. Как рассказала она своим подписчикам в Instagram таким нетривиальным способом они отметили день рождения ее мамы, тещи известного российского шоумена.

- Завтрак с шампанским и красивые фотографии у бассейна, - написала она. - Даже не хочется думать о том, что отдых подходит к концу. Сегодня только о хорошем и без диет. Здорово, что мама меня взяла с собой отметить свой день рождения.

polinadibrovapolinadibrova
Мы встретили октябрь вместе
846 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Подписчики рассыпались в любезностях: «Красивый халат, и ты, конечно, тоже», «Шикарная, красотка», «Ой, а я сначала вас не признала», «Обалденная», «Смуглянка-молдованка» и «Богиня!».

- Самое интересное: с мамами чувствуешь себя красивой без макияжа полностью, поделилась чувствами одна из поклонниц Полины. - Вот я в спортивных штанах рядом с мамой хожу как королева -я ее доча и я лучшая изначально.

ИСТОЧНИК KP.RU

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