В Ростовской области ищут 83-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 13:58 2019-10-02T13:58:17+03:00

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В Ростовской области в розыск объявлена 83-летняя пенсионерка. Известно, что 1 октября, пожилая женщина вышла из своего дома, расположенного в Советском районе донской столицы. На часах было около десяти утра. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно ни родным, ни близким.

- В день исчезновения Лилия Сазыкина была одета в черную куртку-пуховик и черные ботинки, - рассказали волонтеры, которые занимаются поисками Лилии Степановны. - Ее рост 160 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые. С собой у нее были ключи от квартиры и, возможно, сумка.

Если вам что-то известно о том, где она может находиться, звоните по номерам телефонов, указанным ниже. Волонтеры просят не быть равнодушным к чужой беде и не проходить мимо.

Пожилая ростовчанка не ориентируется в пространстве.

АЛЛО!

Звоните по номерам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU