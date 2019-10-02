2019-10-02T17:01:33+03:00
Общество

«Ростелеком» выбрал победителя конкурса «Цифровой прорыв» по разработке проектов для умных городов

Участники конкурса создавали прототипы системы для пунктов переработки мусора
материал предоставлен ПАО «Ростелеком»
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«Ростелеком» выбрал победителя конкурса «Цифровой прорыв» по разработке проектов для умных городов«Ростелеком» выбрал победителя конкурса «Цифровой прорыв» по разработке проектов для умных городовФото: предоставлено ПАО «Ростелеком»
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В Казани завершился финальный этап всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов наградил команду-победительницу в номинации компании по разработке нового цифрового сервиса для умных городов. Директор Ростовского филиала «Ростелекома» Сергей Мордасов вошел в состав экспертного жюри конкурса.

«Ростелеком» предложил командам-участникам финального хакатона «Цифрового прорыва» создать прототип информационно-сервисной системы мониторинга пунктов переработки мусора. Такой сервис актуален для городов и имеет большое значение для решения экологических проблем мегаполисов. Победителем в номинации стала команда RSX, объединившая участников из Москвы и Санкт-Петербурга. (читайте далее)

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