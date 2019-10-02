В Таганроге 18-летний парень на угнанной машине протаранил стену дома

СЕГОДНЯ 19:26 2019-10-02T19:26:00+03:00

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В Таганроге местный житель стал фигурантом уголовного дела после того, как рано утром решил прокатиться на чужом ВАЗ-2104, заметив отсутствие сигнализации. Из-за отсутствия опыта (он не имеет водительские права) буквально через пару кварталов подозреваемый не справился с управлением и врезался в здание.

Сотрудники полиции появились достаточно быстро и задержали подозреваемого, когда он находился еще в машине.

- В отношении него был составлен административный материал по факту управления автомобилем без прав (штраф от пяти до 15 тысяч рублей), затем гражданин был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - рассказали в ГУ МВД России по РО.

После административного дела в отношении него возбудили еще и уголовное. Грозит ему до трех лет лишения свободы, ну и компенсация ущерба хозяину автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU