2019-10-02T19:26:00+03:00
Происшествия

В Таганроге 18-летний парень на угнанной машине протаранил стену дома

Полицейские возбудили уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Таганроге местный житель стал фигурантом уголовного дела после того, как рано утром решил прокатиться на чужом ВАЗ-2104, заметив отсутствие сигнализации. Из-за отсутствия опыта (он не имеет водительские права) буквально через пару кварталов подозреваемый не справился с управлением и врезался в здание.

Сотрудники полиции появились достаточно быстро и задержали подозреваемого, когда он находился еще в машине.

- В отношении него был составлен административный материал по факту управления автомобилем без прав (штраф от пяти до 15 тысяч рублей), затем гражданин был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - рассказали в ГУ МВД России по РО.

После административного дела в отношении него возбудили еще и уголовное. Грозит ему до трех лет лишения свободы, ну и компенсация ущерба хозяину автомобиля.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области мужчина залез в ювелирную мастерскую, откуда похитил драгоценных металлов на 170 тысяч рублей
В Зернограде сотрудники ФСБ накрыли крупную нарколабораторию и задержали девять сбытчиков
Ростовчанина осудили на два года за экстремизм
В Ростовской области начался отопительный сезон
«Ростелеком» выбрал победителя конкурса «Цифровой прорыв» по разработке проектов для умных городов
В аэропорту «Платов» открыли новый рейс в Стамбул
В Ростовской области ищут 83-летнюю женщину
Футболист Павел Мамаев и жена прогулялись по Ростову-на-Дону
«Праздновать шампанским начали с утра»: «Миссис Россия» Полина Диброва отметила день рождения с мамой в Греции
«Ого, вот это розы»: Футболист Дмитрий Тарасов поздравил супругу букетом с ее рост
Условия по кредитованию жилых домов стали лучше