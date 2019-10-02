В Зернограде сотрудники ФСБ накрыли крупную нарколабораторию и задержали девять сбытчиков

СЕГОДНЯ 19:43 2019-10-02T19:43:15+03:00

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В Зернограде сотрудники правоохранительных органов провели операцию по задержанию местного жителя, который в собственном доме открыл лабораторию по производству синтетических наркотиков.

- В ходе проведения обыска изъято более 5 кг вещества, которое по заключению экспертизы является синтетическим наркотиком - мефедроном, свыше 500 литров химических реактивов, порядка 10 килограммов прекурсоров, и оборудование для производства наркотиков, - рассказали «КП-Ростов» в пресс-службе ведомства.

Оперативники считают, что мужчина причастен и к организации сети сбытчиков. На данный момент задержаны девять человек, который продавали наркотик путем «закладок» (тайников, информацию о которых передавали покупателю после поступления денег через Интернет) с разовыми дозами в окрестностях Ростова-на-Дону, Шахт, Новочеркасска и других крупных населенных пунктов.

ИСТОЧНИК KP.RU