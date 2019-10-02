В Ростовской области мужчина залез в ювелирную мастерскую, откуда похитил драгоценных металлов на 170 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 19:48 2019-10-02T19:48:58+03:00

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В Ростовской области сотрудники полиции задержали 27-летнего местного жителя, ранее судимого за кражу. Согласно официальной версии, именно он обворовал ювелира.

- Ночью злоумышленник разбил окно мастерской и украл лом драгоценных металлов на сумму 170 тысяч рублей, - пояснили в полиции.

Он же, как считают стражи порядка, обворовал и три машины (общий ущерб составил 200 тысяч рублей). Сейчас сотрудники правоохранительных органов проверяют его на причастность к другим похожим преступлениям.

Сам подозреваемый задержан, на время расследования ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Если его вина будет доказана в суде, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Часть украденного удалось уже вернуть владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU