Гандболистки "Ростов-Дона" обыграли "Ставрополье"

СЕГОДНЯ 09:43 2019-10-03T10:54:40+03:00

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Гандбольный клуб «Ростов-Дона» на выезде обыграл ГК«Ставрополье» в очередном туре Суперлиги Париматч-2019/20.

В первом таймер преимущество ростовчанок стало минимальным. Уже к 17-й минуте соперники не только сравняли счет, но и вышли вперед.

Во втором тайме донские гандболистки «Ростов-Дона» продолжали наращивать преимущество. До конца игры ростовчанки выигрывали на шесть мячей.К концу матча соперницам удалось сократить разрыв до пяти мячей. Донские гандболистки победили со счетом 31:36.

Стоит отметить, что «Ростов-Дон» еще ни разу не проиграл в новом сезоне. Вскоре наша команда сыграет против польского «Люблина» в Лиге чемпионов.

ИСТОЧНИК KP.RU