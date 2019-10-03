«Международный опыт, дискуссии и прорыв»: В ЮФУ открылась X Научно-практическая конференция по сверхкритическим флюидам

СЕГОДНЯ 10:10 2019-10-03T10:10:52+03:00

Эти технологии играют в современном мире важную роль и уже успешно коммерциализируются

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На базе Южного федерального университета открылась X Научно-практическая конференция с международным участием «Сверхкритические флюиды: фундаментальные основы, технологии, инновации». Как рассказали в вузе, собравшее такой серьезный уровень представительства мероприятие подводит своеобразный итог деятельности и представляет собой важное для научного мира событие, которое затрагивает обширный круг актуальных вопросов, связанных с исследованиями в сфере сверхкритических технологий. К слову, первые три конференции также проходили в Ростове-на-Дону на базе ЮФУ.

По словам председателя Совета Российского фонда фундаментальных исследований Владислава Панченко, сверхкритические технологии играют в современном мире все более важную роль. Сегодня они успешно коммерциализируются. А в России существуют очень серьезные научные школы, которые ведут исследования по данной тематике на мировом уровне.

Фото: ЮФУ

Он также также обратил внимание коллег, что посвящено мероприятие памяти В.Н. Баграташвили, который в свое время был одним из главных организаторов конференции и ее душой.

- Мы ждем от этого мероприятия живой дискуссии и объединения опыта ведущих исследований для совершения новых научных прорывов в этой сфере, получения новых материалов и технологий, вовлечение в актуальные исследования молодых ученых, - отметила в свою очередь врио ректора ЮФУ Инна Шевченко.