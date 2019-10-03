Житель Ростовской области пытался подкупить полицейского, взявшего его после кражи драгоценностей

СЕГОДНЯ 10:11 2019-10-03T10:12:48+03:00

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Житель Ростовской области попался сразу на двух преступлениях. Еще в марте нынешнего года в Новошахтинске он залез в ювелирную мастерскую, откуда украл ноутбук и золотые изделия (на общую сумму более 450 тысяч рублей). Понимая, что его могут вычислить, мужчина решил спрятаться, а заодно и отдохнуть - отправился в Сочи. Но на станции Кавказская полицейские сняли его с поезда и доставили в дежурную часть.

- Находясь в кабинете для разбирательств, обвиняемый предложил и лично передал сотруднику полиции взятку в сумме 39 тысяч рублей за увод его от уголовной ответственности за ранее совершенное им преступление, - говорится в официальном сообщении Южной транспортной прокуратуры.

В результате в отношении него возбудили два дела - за кражу и дачу взятки. Если его вина будет доказана в суде, а сейчас начинается процесс, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU