Инспектора из Волгодонска будут судить за взятки от жителей, которые сдавали экзамены на получение водительских прав

СЕГОДНЯ 10:24 2019-10-03T10:35:12+03:00

Следком сообщил о том, что собраны доказательства по трем эпизодом

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В Волгодонске перед судом предстанет уже бывший инспектор безопасности дорожного движения группы экзаменационной работы отделения №3. Мужчину обвиняют в получении взяток и служебном подлоге. Согласно официальной версии, он брал деньги у жителей, которые хотели получить права, но не были уверены в своих знаниях правил дорожного движения.

- По версии следствия, в феврале и марте 2018 года, обвиняемый, получил взятки от трех жителей Сальского и Песчанокопского районов в сумме по 15 тысяч рублей с каждого за положительные результаты экзаменов на право управления транспортным средством и выдаче водительского удостоверения, - рассказала «КП-Ростов» Галина Гагалаева, старший помощник руководителя СУ СК России по РО.

После получения взяток обвиняемый внес ложные сведения о сдаче упражнений в официальные документы без фактического их проведения. Бывшему сотруднику полиции грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU