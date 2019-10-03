В Ростове началась запись на последний в сезоне тур по новостройкам с «Комсомолкой»
Что нужно сделать, чтобы купить новую квартиру? Сначала нужно побывать на нескольких стройках и посмотреть жилые комплексы, понять разницу между объектами, оценить их особенности, узнать точные сроки ввода домов в эксплуатацию в разных районах города, посмотреть планировку, уточнить транспортную доступность. Если вы хотите попасть на территорию строящихся комплексов, наше мероприятие именно для вас.
Приглашаем принять участие в проекте «Тур по новостройкам»!
20 октября в воскресенье вас ждет экскурсия по новостройкам города. Вы получите возможность посмотреть новые жилые комплексы, сравнить различные квартиры, подобрать для себя самое подходящее жилье. Также вы сможете пообщаться напрямую с менеджерами застройщиков.
И сделать это всего за ОДИН день!
Участие в туре абсолютно бесплатное!
Записаться на тур по новостройкам с «Комсомолкой» можно по телефону редакции в Ростове-на-Дону (863) 333-24-22 (добавочный 1) по будням с 9 утра до 6 вечера.
ВНИМАНИЕ!!!
Регистрация проводится до 18 октября до 16-00. Количество мест ограничено!
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