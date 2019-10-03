В Ростове-на-Дону на месяц продлили ограничение движения по Мечникова

СЕГОДНЯ 10:54 2019-10-03T10:54:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В донской столице еще на месяц продлили ограничение движения по Мечникова на участке от Мечникова, 110 до Доломановского, сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Автомобилистам придется искать альтернативные пути объезда на данном участке придётся до 31 октября. Ремонтные работы на этом участке подзатянулись, хотя должны были завершиться 15 сентября.

В переулке Журавлёва накануне запретили остановку транспорта из-за ремонта фасада здания на Журавлёва, 37/165. Водителям придется терпеть неудобства до 16 ноября.

Также, накануне в Ростове-на-Дону на месяц ограничили движение транспорта по Доватора. В районе дома № 277а специалисты проложат новые водопроводные сети.

ИСТОЧНИК KP.RU