В Ростове-на-Дону новый Дворец спорта построят возле парка им. Островского

СЕГОДНЯ 12:41 2019-10-03T12:43:12+03:00

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В Первомайском районе Ростова-на-Дону вскоре построят новый Дворец спорта, который будет расположен неподалеку от парка им. Н.Островского.

Земельный участок под строительство, по словам министра спора Ростовской области Самвела Аракеляна, выведен из парковой зоны. Он прилегает к участку стадиона «Олимп-2».

Земельный участок неподалеку от стадиона "Олимп-2" вывели из парковой зоны

- Прорабатывается вопрос относительно того, сколько будет стоить перенос сетей, какие зеленые насаждения вынуждены будут убрать, чтобы не препятствовать подготовке к строительству, – отметил он.

Новый спортивный объект станет временной площадкой для гандболисток. Они будут играть там, пока будет ремонтироваться Дворец спорта и производиться строительство специализированной «Гандбол Арены». После ростовские гандболистки вернутся в один из этих объектов, Дворец спорта возле парка Островского станет домашней ареной хоккейного клуба «Ростов».

ИСТОЧНИК KP.RU