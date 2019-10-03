2019-10-03T13:12:52+03:00
Общество

Иностранца с миллионом рублей задержали в аэропорту «Платов»

Пассажир не подавал таможенную декларацию
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Мужчина не заполнил таможенную декларациюМужчина не заполнил таможенную декларациюФото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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В ростовском аэропорту Платов задержали 33-летнего гражданина Казахстана с крупной суммой денег, сообщили в пресс-службе Южного таможенного управления.

Проверяющие обнаружили у пассажира международного рейса ТашкентРостов-на-Дону 1,3 млн рублей и 20 000 казахских тенге. Мужчина не подавал таможенную декларацию на имеющиеся при себе наличные.

- Сумма незаконно перемещенных наличных денежных средств за вычетом разрешенной к ввозу без декларирования составила более 690 тысяч рублей, – отметили в ведомстве.

В отношении нарушителя возбуждено дело об административном правонарушении, ведь по закону Российской Федерации, ввозить или вывозить можно до 10 тысяч долларов США, если сумма превышает, то необходимо заполнять декларацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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