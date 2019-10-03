Ростов-на-Дону вошел в тройку городов ЮФО с самыми высокими ценами на воду

СЕГОДНЯ 14:52 2019-10-03T14:58:45+03:00

Жители донской столицы платят больше, чем жители других городов

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Ростов-на-Дону вошел в топ-3 городов Южного федерального округа с самыми высокими тарифами на оплату воды. Как сообщает Ростовстат, кубометр горячей воды в донской столице стоит 165,34 рубля.

Самая высокая цена только в Майкопе – 168,29 рубля за кубометр. Житель донской столицы в среднем платит 520 рублей. Больше ежемесячная плата за услугу в Элисте - 655 и Волгограде - 786,42.

Сейчас стоимость кубометра холодной воды в Ростове – 43,22 рубля. В Элисте кубометр холодной воды дороже почти на три рубля. В остальных городах ЮФО вода дешевле

ИСТОЧНИК KP.RU