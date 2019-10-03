В центре Ростова-на-Дону парень упал с девятого этажа
От полученных травм молодой человек погиб
На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Фото vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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В четверг, 3 октября, из окна девятиэтажного дома, расположенного на Красноармейской,3 Б, молодой человек упал на асфальт.
По словам горожан, от полученных травм ростовчанин скончался на месте.
Сейчас на месте трагедии работают полицейские и эксперты. Специалистам предстоит выяснить, что стало причиной трагедии.
В СУ СК по Ростовской области информация уточняется.
ИСТОЧНИК KP.RU