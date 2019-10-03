В центре Ростова-на-Дону парень упал с девятого этажа

СЕГОДНЯ 16:49 2019-10-03T16:52:15+03:00

От полученных травм молодой человек погиб

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В четверг, 3 октября, из окна девятиэтажного дома, расположенного на Красноармейской,3 Б, молодой человек упал на асфальт.

По словам горожан, от полученных травм ростовчанин скончался на месте.

Сейчас на месте трагедии работают полицейские и эксперты. Специалистам предстоит выяснить, что стало причиной трагедии.

В СУ СК по Ростовской области информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU