2019-10-03T16:52:15+03:00
Общество

В центре Ростова-на-Дону парень упал с девятого этажа

От полученных травм молодой человек погиб
ДЕНИСОВ ПЕТР
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На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Фото vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Фото vk "Ростов Главный — новости Ростова-на-Дону"
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В четверг, 3 октября, из окна девятиэтажного дома, расположенного на Красноармейской,3 Б, молодой человек упал на асфальт.

По словам горожан, от полученных травм ростовчанин скончался на месте.

Сейчас на месте трагедии работают полицейские и эксперты. Специалистам предстоит выяснить, что стало причиной трагедии.

В СУ СК по Ростовской области информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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