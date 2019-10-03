В Таганроге строитель обманул клиентов на 2 млн рублей, обещая качественный ремонт в квартирах

СЕГОДНЯ 17:20 2019-10-03T17:20:06+03:00

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В Таганроге вынесли приговор местному жителю, которого признали виновным в мошенничестве. Согласно официальной версии, мужчина предлагал свои услуги владельцам новостроек, обещая хорошие скидки. Так как он представлялся директором компании и предлагал заключить договоры, то многие соглашались и передавали крупные суммы денег.

После нескольких месяцев ожиданий ремонта потерпевшие написали заявления в полицию.

- В суде установлено, что обвиняемый с ноября 2018 года по июнь 2019 года под предлогом выполнения отделочных работ в жилых помещениях брал у собственников денежные средства, но обязательства не выполнял, - рассказали в прокуратуре Ростовской области. - От его противоправных действий пострадали 13 потерпевших, им причинен ущерб на общую сумму более 2 млн. 200 тыс. рублей.

Мужчина полностью признал свою вину, а вот возмещать ущерб не стал, сославшись на отсутствие денег. Ближайшие три года и шесть месяцев он будет находится в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU