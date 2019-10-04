В Ростовской области один человек погиб, двое пострадали в аварии

СЕГОДНЯ 09:42 2019-10-04T09:42:14+03:00

Водитель иномарки не справилась с управлением. Фото: УГИБДД по Ростовской области

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На донской трассе водитель иномарки съехал кювет и врезался в дерево. Авария произошла на 27-м километре трассы Новочеркасск – Каменоломни около 22:30.

18-летняя девушка за рулем автомобиля «Ниссан X-Трейл» на скорости ехала в сторону Шахт. Автомбилистка не справилась с управлением и машина вылетела в кювет, а также перевернулась и врезалась в дерево.

В аварии погибла 20-летняя девушка, которая находилась на переднем пассажирском сиденье. 18-летняя девушка, которая находилась за рулем иномарки, а также ее 22-летняя пассажирка получили травмы. Прибывшие на место медики доставили девушек в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU