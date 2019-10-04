2019-10-04T12:18:25+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону перекроют центр города и Театральную площадь из-за забега

Движение транспорта будет ограничено на семь часов [схема]
ДЕНИСОВ ПЕТР
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Участники забега стартуют от Театральной площади. Фото: vk "Донской марафон"Участники забега стартуют от Театральной площади. Фото: vk "Донской марафон"
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В донской столице в воскресенье, 6 октября, пройдет легкоатлетический забег «Донской марафон»,сообщает в департаменте автодорог и организации дорожного движения.

Участники забега стартуют от Театральной площади и побегут через центр города до стадиона «Ростов Арена». Движение автомобилей будет ограничено. В центре города перекроют Театральную площадь, Большую Садовую, улицу Седова, проспект Соколова, а также правую и среднюю полосы верховой части Ворошиловского моста.

Забег участников забега в сторону «Ростов Арены» пойдет по западному съезду к стадиону, магистральной улице от Южного подъезда до кластера «Акватория», а после по кольцу на Левобережной.

Схема забега 6 октября. Фото: vk "Донской марафон"

Схема забега 6 октября. Фото: vk "Донской марафон"

В обратном направлении участники "Донского марафона" побегут по магистральной от Южного подъезда до Левобережной, после побегут сначала на восточный, потом на западный проезд к «Ростов Арене» и вернутся на Ворошиловский мост. Забег спортсменов завершится по улице Советской до площади Карла Маркса – Театральной.

- Движение будет ограничено с 6:00 до 13:00 на площади Театральной, с 8:00 до 13:00 – по маршруту следования, - отметили в ведомстве.

В донской столице забег пройдет в 35-й раз. Для участников предусмотрены трассы по 5 и 2 километра, а для детей до тысячи метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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