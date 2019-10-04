2019-10-04T12:16:06+03:00
Происшествия

Ростовчанка погибла, выпав из окна многоэтажки

ЧП произошло на Западном
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На место трагедии выехали следователиНа место трагедии выехали следователиФото: Ирина ПОТЕРЯ
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Сегодня, четвертого октября, в первой половине дня в Западном жилом массиве произошла трагедия. Как сообщил в социальных сетях очевидцы, из окна квартиры, расположенной на 14 этаже в доме на Коммунистическом, выпала женщина.

- Она скончалась на месте, - отметили свидетели случившегося.

В следкоме подтвердили факт трагедии и отметили, что на место выехала оперативная группа.

Ранее «Комсомольская правд – Ростов» сообщала, что подобная трагедия произошла также и в центре донской столицы. Накануне, третьего октября, из окна квартиры на девятом этаже выпал парень. Он также скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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