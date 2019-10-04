Ростовчанка погибла, выпав из окна многоэтажки
Сегодня, четвертого октября, в первой половине дня в Западном жилом массиве произошла трагедия. Как сообщил в социальных сетях очевидцы, из окна квартиры, расположенной на 14 этаже в доме на Коммунистическом, выпала женщина.
- Она скончалась на месте, - отметили свидетели случившегося.
В следкоме подтвердили факт трагедии и отметили, что на место выехала оперативная группа.
Ранее «Комсомольская правд – Ростов» сообщала, что подобная трагедия произошла также и в центре донской столицы. Накануне, третьего октября, из окна квартиры на девятом этаже выпал парень. Он также скончался.
ИСТОЧНИК KP.RU