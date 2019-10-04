В Ростове-на-Дону водитель автобуса сбил женщину на пешеходном переходе
Пострадавшая доставлена в больницу
Пострадавшую доставили в больницуФото: Ольга ГОПАЛО
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В пятницу, 4 октября, водитель автобуса №54, который следует по маршруту «Темерник – Александровка», сбил 41-летнюю горожанку на пешеходном переходе.
Авария произошла на перекрестке улиц Вятская и 50 лет РСМ около восьми часов утра. Ростовчанка переходила дорогу по правилам дорожного движения по пешеходному переходу, когда ее сбил 42-летний водитель автобуса.
– По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, – рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.
Пострадавшую женщину с серьезными травмами доставили в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU