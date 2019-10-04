Житель Ростовской области на неделю отдал свою жену другому
Семья из Ростовской области Вера и Андрей Ишимгужины на неделю поменялись партнерами. Целых семь дней дончанка жила в семье фитнес-тренера из Тюмени.
Повар-сушист из Таганрога и его супруга, — популярный ростовский ди-джей, приняли участие в популярном телепроекте «Обмен женами». Во время телепроекта Вера и Андрей были в разводе. Супруги решили пожить отдельно, чтобы определиться с планами на будущее и разобраться в чувствах.
Заявку Ишимгужины подали ради шутки и неожиданно для себя они получили приглашение на съемку. Телепроект помог супругам из Ростовской области объединиться и в корне пересмотреть свою жизнь. Андрей, по словам супруги, стал серьезнее и решил закрыть свой бизнес, чтобы больше времени проводить с семей.
- Передача получилась доброй и позитивной! Спасибо большое за всё! - сообщила Вера.
После программы девушка по-новому посмотрела на своего любимого человека и даже решила вновь выйти за него замуж.
Семья из Тюмени после телешоу, окончательно развалилась, но, вдохновившись примером Ишимгужиных, они решили все-таки какое-то время пожить отдельно и понять, хотят ли они сохранять этот брак ради ребенка. Жены обоих семей подружились и теперь планируют ездить к друг другу в гости.
ИСТОЧНИК KP.RU