В ВТБ банкоматная сеть станет полностью бесконтактной

СЕГОДНЯ 15:00 2019-10-04T15:00:04+03:00

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Банкоматная сеть ВТБ станет полностью бесконтактной. Об этом на ХХ-ом Международном ПЛАС-Форуме «Банковское обслуживание, ритейл и НДО 2019» рассказал член правления банка Валерий Чулков. Он отметил, что проект по оснащению сети устройств самообслуживания специальными ридерами будет завершен в течение трех лет.

- В рамках стратегии ВТБ мы постоянно совершенствуем предлагаемые клиентам сервисы, - добавил Валерий Чулков. - Завершен проект по внедрению инновационных технологий обработки наличных денег в кассовых центрах, реализуется процесс объединения кассовых центров в регионах по принципу «одна локация - один кассовый центр», внедрены единые стандарты управления наличными по стране. В результате мы получили увеличение производительности не менее, чем в два раза, а также сокращение себестоимости функции на 45%. В ближайшем будущем перед нами стоит задача изменить представление наших клиентов о кассовой функции в целом, еще больше повысить ее эффективность, трансформировать «тяжелые» продукты в легкие, в том числе за счет внедрения цифровых и роботизированных технологий, а также стимулировать развитие здоровой конкуренции на рынке налично-денежного обращения.

По его словам, за последние несколько лет доля наличных операций на рынке сократилась примерно на треть, и в настоящее время составляет менее 50% по сравнению с долей безналичных платежей в стране.

При этом сеть банкоматов ВТБ сейчас составляет порядка 15 тысяч устройств. Помимо развития проекта по внедрению NFC-ридеров банк постоянно расширяет и число АТМ с функцией recycling. В сети установлено уже свыше 3,6 тысячи устройств с функцией замкнутого оборота наличных. Таким образом, по итогам третьего квартала этого года количество таких банкоматов уже превысило число тех, которые ограничены функциями внесения и снятия наличных. А в будущем году банк планирует увеличить показатель инновационных устройств еще на треть.