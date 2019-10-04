Под Ростовом в аварии пострадали три человека

СЕГОДНЯ 15:17 2019-10-04T15:24:02+03:00

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В пятницу, 4 октября, в 08:10 в Аксайском районе произошла авария, в которой пострадали сразу три человека. Как пояснили в автоинспекции, 33-летняя водитель-женщина «ВАЗ-2113», разворачиваясь в неустановленном месте, допустила столкновение с «ВАЗ-2114».

- В результате ДТП получили травмы и были доставлены в больницу водитель «тринадцатой» и два пассажира автомобиля ВАЗ-2114 (1972 и 1990 годов рождения), - рассказали в областной автоинспекции.

По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка.

Напомним, два дня назад в Аксайском районе столкнулись три попутные фуры, в результате один человек был доставлен в больницу. Из-за аварии на несколько часов возник транспортный затор.

ИСТОЧНИК KP.RU