Скандально известный футболист Павел Мамаев провел первую тренировку в "Ростове"

СЕГОДНЯ 15:19 2019-10-04T16:43:18+03:00

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Известный скандальными разборками 31-летний футболист Павел Мамаев провел первую тренировку в составе ФК «Ростов». Как сообщили в сообщили клубе, игрок восстанавливает спортивную форму по специальной программе.

- Тренировки довольно интенсивные для того отрезка времени, что я пропустил, но, чувствую, что с каждым днем прибавляю. Сегодня у ребят легкая тренировка, поэтому буду заниматься с ними, – сказал футболист.

По его словам, его хорошо приняли болельщики и игроки ростовского футбольного клуба.

- Приняли как дома, все супер. Многих знаю давно, поэтому никаких проблем с адаптацией нет, - поделился Павел Мамаев. - Большое спасибо и болельщикам. Если честно, не ожидал такого теплого приема, мне очень приятно такое внимание и поддержка.

Полузащитник Павел Мамаев в ФК "Ростов" будет выступать под десятым номером. Известно, что футболист в этом году сыграет в товарищеском матче. В составе команды он будет выступать с 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU