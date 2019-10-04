В Новочеркасске задержали 21-летнего наркокурьера

СЕГОДНЯ 16:00 2019-10-04T16:07:24+03:00

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В Новочеркасске под следствием оказался местный житель, которого считают причастным к сбыту наркотиков. В полиции говорят, что изначально к ним поступила информация о том, что 21-летний парень связан с продажей запрещенных веществ. Правоохранители решили проверить эти сведения.

- Во время личного досмотра в рюкзаке гражданина были обнаружены 24 свертка с веществом, которое, как показала экспертиза, является наркотиком - марихуаной, общим весом 2 кг, - пояснили в ГУ МВД России по РО.

Как установили стражи порядка, подозреваемый хранил данное вещество для дальнейшего сбыта. В отношении него возбуждено уголовное дело, на время расследования которого он взят под стражу.

Напомним, в июле наркокурьера из Украины посадили на пять лет за попытку переправить амфетамин в Ростовскую область. Донецкий городской суд признал украинца виновным в контрабанде.

ИСТОЧНИК KP.RU