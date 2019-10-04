Всемирно известный модельер Вячеслав Зайцев наградил двух школьниц из Ростовской области

СЕГОДНЯ 16:37 2019-10-04T16:41:29+03:00

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Два юных модельера из Волгодонска Кристина Гвоздева и Анастасия Доровова представили коллекции во время конкурсного детского показа "Атом-кутюр", который проходил в Доме мод Вячеслава Зайцева.

Кристину Гвоздеву признали лучшей в номинации «Современник». По мнению жюри, ее модели одежды отвечают запросам молодежи.

Юные модельеры представили коллекцию на подиуме

Интерьерно-текстильную кукольную коллекцию «Казак и казачка» привезла на конкурс Анастасия Доровова. Девочка получила сертификат на бесплатное участие в конкурсе текстильных кукол и игрушек «Забава», который пройдет в ноябре в рамках выставки «Гранд текстиль» в Москве.

Модельер Вячеслав Зайцев лично вручил награды школьницам. Фото: администрация Волгодонска

Во время визита в Дом мод Вячеслава Зайцева школьницы смогли послушать лекции профессиональных стилистов и модельеров, а также поучаствовать в мастер-классах. Школьницы побывали в музее декоративно-прикладного творчества и Третьяковской галерее.

ИСТОЧНИК KP.RU