Ростовчанам предложили придумать название для улицы возле "Ростов-Арены"

СЕГОДНЯ 17:56 2019-10-04T18:15:48+03:00

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Департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону разместил конкурс по выбору названия для улицы у стадиона «Ростов Арена», сообщили в пресс-службе администрации города.

Власти планируют переименовать магистральную улицу, которая связывает Южный подъезд к донской столице и улицу Левобережную.

Название для улицы придумают горожане. Фото: пресс-служба ростовской мэрии

- По предложенным вариантам будет проведено рейтинговое голосование, по итогам которого определится название улицы, – отметили в мэрии.

Горожане ранее предлагали назвать одну из новых улиц возле «Ростов Арены» в честь знаменитого футболиста Виктора Понедельника.

Власти города не первый раз обращаются к жителям за помощью при выборе названия. Так, имя нового аэропорта Платов предложили ростовчане.

ИСТОЧНИК KP.RU