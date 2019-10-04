2019-10-04T18:15:48+03:00
Общество

Ростовчанам предложили придумать название для улицы возле "Ростов-Арены"

Горожане смогут проголосовать
ДЕНИСОВ ПЕТР
Поделиться:
Власти проведут голосованиеВласти проведут голосованиеФото: Илья БОГОМОЛОВ
Изменить размер текста:

Департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону разместил конкурс по выбору названия для улицы у стадиона «Ростов Арена», сообщили в пресс-службе администрации города.

Власти планируют переименовать магистральную улицу, которая связывает Южный подъезд к донской столице и улицу Левобережную.

Название для улицы придумают горожане. Фото: пресс-служба ростовской мэрии

Название для улицы придумают горожане. Фото: пресс-служба ростовской мэрии

- По предложенным вариантам будет проведено рейтинговое голосование, по итогам которого определится название улицы, – отметили в мэрии.

Горожане ранее предлагали назвать одну из новых улиц возле «Ростов Арены» в честь знаменитого футболиста Виктора Понедельника.

Власти города не первый раз обращаются к жителям за помощью при выборе названия. Так, имя нового аэропорта Платов предложили ростовчане.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Ростовской области выпустили в реку Дон почти 8,5 млн штук молоди рыбы
Всемирно известный модельер Вячеслав Зайцев наградил двух школьниц из Ростовской области
«Ростелеком» и ДГТУ подписали соглашение о сотрудничестве
В Новочеркасске задержали 21-летнего наркокурьера
Скандально известный футболист Павел Мамаев провел первую тренировку в "Ростове"
Под Ростовом в аварии пострадали три человека
В ВТБ банкоматная сеть станет полностью бесконтактной
Житель Ростовской области на неделю отдал свою жену другому
В Ростове-на-Дону водитель автобуса сбил женщину на пешеходном переходе
Ростовчанка погибла, выпав из окна многоэтажки
В Ростове-на-Дону перекроют центр города и Театральную площадь из-за забега
Новым замом Василия Голубева стал 44-летний замглавы Росморречфлота Виктор Вовк
В Ростовской области один человек погиб, двое пострадали в аварии
В центре Ростова-на-Дону танцевал голый парень
Ростовчанин насмерть сбил пешехода на Королева
В Таганроге строитель обманул клиентов на 2 млн рублей, обещая качественный ремонт в квартирах
В Ростове-на-Дону разрешили передвигаться по выделенным полосам только легальным такси с шашечками
В центре Ростова-на-Дону парень упал с девятого этажа
Ростов-на-Дону вошел в тройку городов ЮФО с самыми высокими ценами на воду
Иностранца с миллионом рублей задержали в аэропорту «Платов»