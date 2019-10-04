Ростовчанам предложили придумать название для улицы возле "Ростов-Арены"
Департамент архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону разместил конкурс по выбору названия для улицы у стадиона «Ростов Арена», сообщили в пресс-службе администрации города.
Власти планируют переименовать магистральную улицу, которая связывает Южный подъезд к донской столице и улицу Левобережную.
Название для улицы придумают горожане. Фото: пресс-служба ростовской мэрии
- По предложенным вариантам будет проведено рейтинговое голосование, по итогам которого определится название улицы, – отметили в мэрии.
Горожане ранее предлагали назвать одну из новых улиц возле «Ростов Арены» в честь знаменитого футболиста Виктора Понедельника.
Власти города не первый раз обращаются к жителям за помощью при выборе названия. Так, имя нового аэропорта Платов предложили ростовчане.
ИСТОЧНИК KP.RU