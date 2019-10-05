2019-10-05T10:05:58+03:00
Общество

Погода в Ростове-на-Дону: рассказываем, какие будут выходные

Синоптики советуют не забывать дома зонты
Мария ШАБАНОВА
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Рассказываем, какая погода будет в Ростове-на-Дону в выходные дниРассказываем, какая погода будет в Ростове-на-Дону в выходные дниФото: Ольга ГОПАЛО
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Сегодня, пятого октября, по прогнозам синоптиков, в донской столице будет облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха днем составит 26 градусов тепла, ночью столбик термометра опуститься до 18 градусов.

А вот в воскресенье погода испортиться. Шестого октября с самого утра и до вечера будет моросить дождь. Температура воздуха днем составит +17 градусов. Вечером и ночью от +14 до +10 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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