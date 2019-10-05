В Ростове на улице Оганова образовалась пробка из-за аварии

СЕГОДНЯ 15:39 2019-10-05T15:39:12+03:00

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Сегодня, пятого октября, на Оганов столкнулись КамАЗ и легковой автомобиль марки "Митсубиси". В результате обе машины получили механические повреждения, у иномарки к тому же оказалось разбито стекло.

Несмотря на то, что авария произошла на обочине, дорогу тут же сковала пробка. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения составляет 3-5 километров в час.

В аварии, по предварительным данным. никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU