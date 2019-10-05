В Ростовской области нашли школьников, сбежавших от бабушки

СЕГОДНЯ 16:25 2019-10-05T16:25:22+03:00

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В Зерноградском районе полицейские разыскали троих пропавших подростков. Два брата возрастом 14 и 15 лет ушли из дома после ссоры с бабушкой, которая их воспитывала. С собой в бега они взяли 10-летнего друга. Взрослые не смогли сами отыскать детей и обратились в полицию.

- Сотрудники розыска совместно с участковыми уполномоченными полиции и коллегами из

подразделения по делам несовершеннолетних незамедлительно организовали

комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения

мальчиков. Полицейские опросили соседей, знакомых детей и местных жителей. Ориентировки с приметами пропавших были переданы патрулирующим нарядам

полиции. В результате полицейские в короткий срок разыскали пропавших мальчиков. Они находились в Зерноградском районе недалеко от заброшенных построек, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

В настоящее время жизни и здоровью школьников ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU